Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 18 листопада 2023 року, 21:45.

У матчі дев’ятого туру відбірного циклу Євро-2024 збірна Франції в домашньому матчі проти Гібралтара влаштувала феєричний розгром.

Ще до завершення першого тайму у воротах гостьового колективу побувало сім м’ячів без відповіді, тож глядачі на Альянц Рівьєрі приблизно здогадувались, що на них чекатиме надалі.

У підсумку команда Дідьє Дешама не зупинилась та встановила власний рекорд за різницею в рахунку для кваліфікації Євро, забивши таку саму кількість голів у другому таймі, як і до перерви.

Хет-трик голів та передач на рахунку Кіліана Мбаппе, дубль — у Олів’є Жиру.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Франція — Гібралтар у 9 турі відбору на Євро-2024:

Франція — Гібралтар 14:0

Голи: Сантос, 3 (автогол), Тюрам, 4, Заїр-Емері, 16, Мбаппе, 30 (з пенальті), 74, 82, Клосс, 34, Коман, 36, 65, Фофана, 37, Рабйо, 63, Дембеле, 73, Жиру, 89, 90+1.

Франція: Меньян – Клосс, Тодібо, Упамекано (Саліба, 81), Тео Ернандес – Заїр-Емері (Фофана, 20), Рабйо (Камара, 67) – Коман (Дембеле, 69), Грізманн, Мбаппе – Тюрам (Жиру, 67).

Гібралтар: Колінг — Серджант, Рой Чіполіна, Сантос, Муелі, Джозеф Чіполіна (Оліверо, 61) — Вокер (Джолі, 62), Посо, де Харо, Лі Касьяро — де Барр (Кумбс, 82).

Попередження: Лі Касьяро, 30.

Сантос, 18.