Франція

Суттєва втрата для команди Луїса Енріке.

Півзахисник ПСЖ 17-річний Варрен Заїр-Емері у дебютній грі за збірну Франції отримав важку травму, через яку йому доведеться пропустити решту матчів у 2023 році . Таку інформацію надає L’Équipe.

Як зазначає джерело, перші оптимістичні прогнози стосовно характеру травми футболіста виявилися хибними. Медичне обстеження виявило у француза серйозне розтягнення зв'язок гомілковостопного суглоба на правій нозі, через, що він більше не вийде на поле у ​​цьому році.

За 20 дебютних хвилин у складі збірної Франції, Варрен Заїр-Емері встиг відзначитися забитим голом у ворота Гібралтару (14:0).