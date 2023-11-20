Франція

Юний хавбек повернеться до гри після зимової паузи.

Юний півзахисник Парі Сен-Жермен Варрен Заїр-Емері у дебютній грі за збірну Франції забив не тільки свій перший гол, але й отримав травму, а саме розтягнення зв'язок гомілковостопного суглоба на правій нозі.

Як повідомляє офіційний сайт ПСЖ, 17-річний француз залишатиметься на лікуванні до кінця грудня цього року.

Відзначається, що він повернеться до строю після зимової перерви.

У поточному сезоні Заїр-Емері провів за ПСЖ 15 поєдинків, в яких він забив два голи та віддав п'ять результативних передач.