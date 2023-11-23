Франція

Віталій Пасічний вникає у деталі головних футбольних зірок без довгих угод.

Станом на зараз залишається близько півроку до закінчення футбольного сезону. Ще зовсім небагато часу, і футболісти, контракти яких закінчуються влітку 2024 року, зможуть відкрито вести переговори з будь-якими претендентами на них. Ми вирішили розібрати історії десятка найцінніших активів. Для тих, хто скаже, що ми зайнялися цим передчасно, скажімо: повірте, у серйозних футбольних клубах ситуація з контрактом важливого гравця вважається критичною, коли до закінчення залишилося менше двох років.

Вік: 28 років

Клуб: ПСЖ

Вартість* : 22 млн євро

* — тут і далі – за версією Transfermarkt.com

Все текло, все змінювалося, і лише два центральні захисники Парі Сен-Жермен були в клубі з, за мірками ПСЖ, незапам'ятних часів. Маркіньос у команді вже 10 років, Кімпембе в основі все-таки сім, але в клубі загалом, звичайно, набагато довше – вони застали з десяток змін вектора розвитку.

Зараз чергова з них може торкнутися вже Кімпембе. Через травму цього сезону він не грав, а без нього чим далі, тим більше освоюється Шкріньяр. Через чотири (!) різні травми він пропустив більшу частину ще й минулого сезону – і такий клуб, як ПСЖ, не може чекати вічно. При цьому Кімпембе супертитулований (чемпіон світу) футболіст, якому всього 28 – на такого гравця, ще і без контракту, точно знайдеться клуб, готові ризикнути і спробувати повернути його в гру.

Імовірність прощання: 60%. Перспективи Кімпембе погіршують не травми і навіть не якість його гри, а перехід ПСЖ Енріке на схему із двома центральними захисниками. Зараз у клубу, навіть якщо він взагалі нікого на заміну Преснелю не візьме, є Маркіньос , Шкріньяр та Люка Ернандес на дві позиції. Більш ніж гідно, і ПСЖ все частіше грає на нуль.

Вік: 27 років

Клуб: Вест Гем

Вартість: 22 млн євро

Його купили для Пеллегріні, а працювати довелося з Моєсом. Підписання талановитого іспанського півзахисника у 2018-му виглядало безпрограшним ходом: Мануель навіть був знайомий із Форнальсом, який у сезоні-2012/13 грав за молодіжний склад Малаги. Але у чилійця гранично не склалося у Вест Гемі, а на його місце прийшла людина, яка гранично не збігається за ігровою філософією з найсильнішими сторонами Пабло.

Були часи трохи кращі, але зараз Форнальс – беззастережний запасний команди, у якої є Пакета, Ворд-Праус і Кудус. Обговорювати тут, за великим рахунком, нема чого: гравець вже в січневе трансферне вікно може перейти до Севільї.

Імовірність прощання: 99%

Вік: 25 років

Клуб: Манчестер Юнайтед

Вартість: 25 млн євро

Ситуація із крайнім захисником занурює у типову для Манчестер Юнайтед цього сезону ситуацію, коли “так погано, але інакше буде ще гірше”. Ван-Бісака – захисник застарілого формату, він дуже слабко допомагає атаці. Вже сам факт його підписання в МЮ був або помилкою, або декларацією скромних амбіцій клубу. Якщо говорити простіше, то для п'ятого-шостого місця АВБ зійде, а для позицій вище – дуже навряд чи. До речі, ця характеристика підійде і Андре Віллашу-Боашу.

Але справа в тому, що поки Ван-Бісака травмований, грає Далот, який не витримує взагалі жодної критики. У принципі, Діогу зараз можна назвати найгіршим райт-беком усієї ліги – всі посміювалися на старті над парою Магвайр-Еванс, але поки що найбільше “дияволів” підводить саме правий фланг. І, головне, найбагатший клуб світу (ну майже) ще й відчуває дефіцит коштів, щоб просто так робити умовних п'ять трансферів на вхід! Ну як у нього це виходить?

Імовірність прощання: 30%. Аарон просто далі в черзі на вихід у порівнянні з Далотом – навіть якщо МЮ придбає гарного правого захисника влітку, Ван-Бісака просто перекваліфікується на запасного.

Вік: 27 років

Клуб: Лаціо

Вартість: 27 млн євро

Доля Камади чудово уособлює тезу “краще — ворог хорошого”. В Айнтрахті півзахисник грав настільки добре, що йому “загрожувала” медаль... Нобелівського комітету. Серйозно, німецький хімік Беньямін Ліст, удостоєний найвищої нагороди за розробку нового способу побудови молекул, обіцяв віддати йому медаль, якби Даїчі продовжив контракт улітку.

Японець відмовився від медалі, пішов – і зараз не дуже зрозуміло, навіщо. Контракт з Лаціо він підписав за дивовижною схемою 1+3, продовження отримає, тільки якщо добре проведе цей сезон – а він поки що складається дуже погано, між лавкою та лазаретом. Та й взагалі: чим Лаціо краще за Айнтрахт, коли він востаннє брав єврокубок?

Імовірність прощання: 60%. Важко сказати, чи збереже після цього сезону Камада чудове реноме, яке в нього було до Лаціо – реноме результативного плеймейкера атак, який вміє забивати важливі голи (як у переможному сезоні Ліги Європи). Але навіть за найгіршого розкладу буде ідеально повернутися у Франкфурт – нехай навіть Ліст йому медаль уже не запропонує.

Вік: 29 років

Клуб: Бетіс

Вартість: 28 млн євро

Чемпіон світу, який грає за одну з найяскравіших команд Ла Ліги, з контрактом, що закінчується – це набір факторів, який може змусити хоча б кризових грандів заплющити очі на серйозний вік. Родрігесом цікавиться Барселона — її не влаштовує перформанс Ромеу, на якого вона викинула пару річних трансферних бюджетів (3,4 млн євро).

Що сказати: найкращий час для перевірки Родрігеса на профпридатність топ-клубам настає зараз. У Бетісі тільки-но відновився від травми Фекір – і дуже цікаво, як опорник справлятиметься з чорновою роботою за спинами Набіля та Іско. Адже в Барселоні постійно доведеться контролювати простір, а не суперників, і зустрічати контратаки суперника в меншості.

Імовірність прощання: 30%. У таких випадках ймовірність, що гравець залишиться, завжди вища, ніж що він піде. Родрігес у Севільї давно, він локальна легенда клубу, нещодавно у нього народилася дитина – з великою ймовірністю гравець сам не захоче все починати спочатку і якось домовиться з Бетісом . Навіть титулами його не спокусиш: найголовнішу медаль у житті Гвідо вже виграв, а один Кубок із Бетісом означає більше, ніж десяток трофеїв на лавці топ-клубу.

Вік: 29 років

Клуб: Наполі

Вартість: 35 млн євро

Ще до кінця цього сезону, а може навіть року, поляк вийде на сьоме місце в рейтингу гвардійців Наполі за всю історію. Непомітний герой, який робить чорнову роботу і вічно в тіні, але завжди готовий допомагати – не менша легенда Неаполя, ніж Осімхен або Кварацхелія.

При цьому Зелінський реально може піти. У клубі запроваджено жорстку стелю зарплат, а Пйотр отримує 3,5 мільйона на рік – і де Лаурентіс у кулуарній боротьбі готовий замахнутися навіть на одного із сенаторів. І хто-хто, а неаполітанський бос точно готовий йти до кінця: він і з Інсіньє попрощався, коли тому було 30 років і після від'їзду якого плакала вся Італія, не кажучи про Неаполь. Вже наступний сезон показав, що де Лаурентіс мав рацію.

Імовірність прощання: 50%. В Італії занадто багато клубів, які цінують досвідчених гравців: у тому ж Інтері зараз десять людей старших за Зелінського. Ніяке чемпіонство і близько не допомогло Наполі більше заробляти, цей клуб змушений постійно шукати молодих гравців із потенціалом перепродажу – і хтось із конкурентів це обов'язково скористається.

Одне засмучує: як швидко, навіть без боротьби, Наполі здає бастіон під назвою “чемпіонство”.

Вік: 28 років

Клуб: Вест Гем

Вартість : 35 млн євро

Він теж грає за Вест Хем, у нього теж спливає контракт – але різниця з Форнальсом просто неймовірна. Соучек – надія та опора команди, він практично втілення ідей Моєса. За великим рахунком, те, що Вест Гем тепер мало володітиме м'ячем, але багато боротиметься і організовуватиме контратаки, і символізував трансфер Соучека на початку 2020 року.

І ось такий гравець влітку може піти безкоштовно. Це може мати сенс рівно в одному випадку: якщо клуб планує прощатися з Моєсом. Тоді так, новий тренер може мати інший погляд на центр поля “молотобійців” – але якщо ні, будь-який варіант з відходом Соучека буде грандіозним прорахунком. Все-таки смерть президента-вболівальника (Девід Голд народився на тій самій Грін-стріт, де був старий стадіон Вест Гема) не минула просто так. Якщо піде Соучек – зміниться багато чого, якщо піде Моєс – доведеться міняти все.

Імовірність прощання: 60%. Звісно ж, мисливців на ланцюгового пса багато: Corriere dello Sport писала навіть про інтерес Інтера.

Вік: 28 років

Клуб: Ювентус

Вартість: 40 млн євро

З Рабйо просто, тому що всі його бажання миттєво зливає у пресу мама. З Рабьо складно, тому що його бажання мама перемежує зі своїми власними – і постійно змінює їхній вектор. Влітку футболіст нібито прагнув втекти до Манчестер Юнайтед, зараз нібито має намір продовжити контракт.

Ще з Рабйо складно саме через ці “нібито”. Щоразу незрозуміло, він дійсно хоче піти або просто вибиває контракт пожирніше. Він шостий за окладом гравець Ювентуса, але той же Бубакар Камара з Астон Вілли, який у збірній Франції рідкісний гість, отримує стільки ж. Тьяго з лазарету Ліверпуля отримує більше, Каземіро з уже згаданого МЮ отримує більше вдвічі... Якщо не Рабйо, то його мама точно прикидає такі речі, і сезон без єврокубків цьому сприяє.

Імовірність прощання: 40%. З Рабйо завжди все дуже складно – але зараз дуже схоже, що горщик знайшов кришку. Саме за Аллегрi Рабьо провів найстабільніший і результативніший сезон, саме зараз у Ювентуса нарешті намітився баланс у центрі поля.

Вік: 21 рік

Клуб: Атлетiк

Вартість: 40 млн євро

Ось ми й дожили до того моменту, коли навіть для басків пограти в топ-клубах важливіше, ніж стати легендою рідної країни. Вільямс-молодший ще навіть не почав грати у кожному турі по 90 хвилин, а вже відмовляється від продовження контракту. Точніше? він не відмовляється, але хоче його продовжити на дуже невигідних для клубу умовах: велика зарплата, але при цьому всього 50 мільйонів відступних. Клуб це, певна річ, не влаштовує, а Вільямс тим часом все більше грає за збірну.

Імовірність прощання: 80%. Ситуація спочатку є максимально поганою для Атлетiка. Футболіст виступає супер-яскраво, він досить молодий і помітний (зокрема через “фурію роху”), щоб ним цікавилися гранди найпершої величини: Манчестер Сіті, Реал, Барселона. Вони можуть так зацікавити юнака, що навіть рідний брат не переконає... Атлетик не розвалиться, фланг без Ніко закриє старий добрий Ікер Муніаїн, але купи грошей, подібної до тієї, яку “леви” отримали за Кепу, клуб, схоже, не отримає.

Кіліан Мбаппе

Вік: 24 роки

Клуб: Парі Сен-Жермен

Вартість: 180 млн євро

Зверніть увагу: дорожче, ніж п'ять минулих гравців, разом узятих. І це заслужено: Мбаппе давно та впевнено довів, що є величиною особливого масштабу. Чого гріха таїти, і цього матеріалу не було б, якби не ситуація з ним.

Угоди, які проводять довго, шаблонно називають серіалами, але серіал “Мбаппе” затягнувся вже на дуже багато сезонів. “Куди перейде суперзірка Монако?”; “Чи виграє він ЛЧ з ПСЖ?”; “Чи піде він з ПСЖ в Реал або продовжить контракт?”; “Чи допоможе Мбаппе співпраця з Мессі?”; “Чи піде він з ПСЖ в Реал або продовжить контракт?-2”... Та просто погляньте на цю новину: якщо замінити ім'я та назви клубів, вийде типовий сюжет любовного трикутника.

У цього серіалу є quest star рівня Макрона, у нього є цілий розсип найпотужніших другорядних акторів – ну а всі збори йдуть на рахунок Кіліана, який так років до 27 стане найбагатшим футболістом із граючих у Європі.

Ось тільки окрім грошей, у сухому залишку Мбаппе не отримує нічого. У Лізі чемпіонів ПСЖ тільки й робить, що ганьбиться – і минулого літа начебто навіть відмовився від претензій на перемогу. У чемпіонаті для клубу такого рівня рахуються не виграні титули, а програні – і навіть без програшу титулу Мбаппе, як ми пам'ятаємо, не обійшовся. І тоді актуальне питання: чим нові та нові жирні контракти Кіліану відрізняються від контрактів Лео та Кріштіану, які ті підписали після 35-річчя?

Цей серіал було б просто скiпнути, якби не справді унікальний талант француза. Кіліан неймовірно впливає на атаку. Він більше, ніж бомбардир — він чудово допомагає розкритися партнерам, також має унікальну швидкість. Жодна розпещеність грошима не заважає йому бути майже ідеальним, гранично різнобічним форвардом. Ні, Мбаппе потрібен майже будь-якій команді світу, і той, хто стверджує протилежне, просто не може абстрагуватися від його поведінки за межами поля.

Але у Парижі Кіліан втрачає час. Просто перетворюється на зірку збірної на кшталт Очоа: людину, про яку згадують у п'яти іграх на рік, а решту часу дивляться АПЛ або Ла Лігу. І ім'я Мбаппе потроху втрачає масштабно. Вже і Голандом список зіставних зірок не вичерпується: і Реалу Кіліан не особливо потрібен, оскільки він заважатиме Беллінгему, і Кейн розкрився в Баварії на суперрівні.

З погляду спорту Мбаппе потрібно навіть не йти, а тікати. Але що для нього важливіше, спорт чи гроші, ми дізнаємося найближчого літа. Дізнаємося, здається, остаточно.

Імовірність прощання залежить лише від самого Кіліана.