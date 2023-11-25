Франція

Італійському фахівцю сильно дісталося від фанатів Марселя.

Головний тренер французького Ліону Фабіо Гроссо згадав напад фанатів Марселя на автобус "ткачів". Його слова наводить сайт журналіста Альфредо Педулли.

"У мене сильний характер, але цей день дуже позначився на мені. Щоранку я дивився на своє обличчя і бачив ці рани. Я роблю свою роботу, щоб ми виходили грати на стадіони, де панує неймовірна атмосфера. Те саме робить і Марсель на своїй арені. Але відсутність санкцій у зв'язку з подібним інцидентом є для мене неприйнятною.

Звичайно, ми ще подивимося, що станеться і ухвалимо рішення, як вчинити", — заявив італієць.

Нагадаємо, перед матчем Ліги 1 між Марселем та Ліоном, фанати "прованасальців" закидали камінням автобус гостей, сильно поранивши головного тренера "ткачів" Фабіо Гроссо. Матч було перенесено на шосте грудня без жодних санкцій до Олімпіка Марсель.