Франція

За підсумками цього туру клуб може опуститися у зону вильоту.

Вчора, 1 грудня, Страсбур продовжив свою серію без перемог до позначки у 7 матчів. Серед усіх учасників французької Ліги 1 саме підопічні Патріка Вієйра перебувають у найгіршій формі.

Зрівнятися за цим показником з ними може Тулуза, яка у неділю, 3 грудня, зустрінеться з Лор'яном.

За підсумками чотирнадцятого туру чемпіонату Франції Страсбур може опинитися у зоні плей-оф на виліт.

Нагадаємо, що за клуб виступає український лівий захисник Едуард Соболь. Вієйра наразі довірив йому лише 22 хвилини у 3 матчах Ліги 1.