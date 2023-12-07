Франція

Брудний фол голкіпера ПСЖ не залишився поза увагою організаторів змагань.

Початок матчу чотирнадцятого туру французької Ліги 1 на полі Гавра для Парі Сен-Жермен був справжнім жахом.

На 8 хвилині через травму довелось замінити Фабіана Руїса, а вже на 10 воротар столичного колективу Джанлуїджі Доннарумма отримав пряму червону картку за грубий фол під проти нападника суперників Касіміра під час гри на виході за межами власного штрафного майданчика.

Оскільки червона картка була показана гравцю одразу, цей епізод потрапив на розгляд Дисциплінарного комітету Ліги 1.

Як повідомляє місцева преса, його засідання відбулось напередодні й за його підсумками Доннарумму було дискваліфіковано на дві гри.

Таким чином у матчах проти Нанта та Лілля італієць своїй команді не допоможе.

На рахунку Джанлуїджі в цьому сезоні 19 матчів, 18 пропущених голів та 9 "сухих" зустрічей.