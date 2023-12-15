Франція

Костариканець без шансів програє конкуренцію Доннаруммі.

Воротар ПСЖ Кейлор Навас засмучений відсутністю ігрової практики у своєму клубі. Про це повідомляє As.

"Не грати у футбол це те, що засмучує кожного гравця. Залишатися на високому футбольному рівні є складним завданням, заради якого потрібно намагатися щосили. Це складна ситуація, але я не можу скаржитися, бо скарги – це привілей", — заявив Навас.

Цього сезону 37-річний Кейлор Навас не провів жодної хвилини на полі. Востаннє костариканець грав у складі паризького клубу 23 січня 2023 року у матчі Кубку Франції проти Касселя (7:0).