Франція

Слова старшого брата.

Лідер ПСЖ Кіліан Мбаппе прокоментував дебют за дорослу команду свого 16-річного брата Етана в поєдинку 17-го туру чемпіонату Франції проти Меца (3:1).

"Я дуже щасливий. Це чудово для Етана, але особливо для мене, його старшого брата. Я не думав, що на мене чекає такий особливий день, і цей матч надовго залишиться в моїх спогадах.

Вихід Етана з лави запасних був найважливішим цього вечора, хоча перемога і голи, звичайно ж, теж дуже важливі. Це великий день", – сказав Кіліан Мбаппе в інтерв'ю PSG TV.

У поточному сезоні Кілліан Мбаппе провів 16 матчів у Лізі 1: на його рахунку 18 голів та 2 асисти.