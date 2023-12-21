Німеччина

Лівер знищив свого суперника.

Головний тренер Ліверпулю Юрген Клопп прокоментував розгромну перемогу своєї команди в матчі проти Вест Гема (5:1). Його слова наводить BBC

"Мені сподобалася гра, список авторів голів, результат та індивідуальні дії, що у сукупності утворюють командну гру на полі.

Ми сміливо діяли при виборі позицій, наша гра на підборах була винятковою. Це був дуже сильний виступ від початку і до кінця.

Попереду багато матчів і хлопці вже багато грали, це важко для всіх нас. Це був матч, у якому обом командам була потрібна перемога, так буде і в суботу, і протягом всього сезону. Ось чому було приємно грати так, як сьогодні.

Хлопцям дуже подобалося грати, вони старанно працювали, але водночас отримували задоволення від веселого футболу в окремі моменти. Це приємно бачити", — заявив німець.

У півфіналі Кубку англійської ліги, Ліверпуль зустрінеться з лондонським Фулгемом. Перший матч відбудеться восьмого січня 2024 року.