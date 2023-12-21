Функціонер дав свій коментар.
ЧЕФЕРІН, GETTY IMAGES
21 грудня 2023, 16:39
Президент УЄФА Александер Чеферін висловився про рішення суду ЄС на користь Суперліги.
"Вони можуть створювати все, що захочуть. Сподіваюся, у них буде чудовий турнір лише з двома клубами.
Ми розглядаємо це рішення як можливість удосконалити деякі правила. Але футбол залишається єдиним – ось чому всі зацікавлені сторони виступають спільно. Між прес-релізом Європейського суду та самою постановою разючий контраст.
Я не впевнений, чи Реал і Барселона знають, що вони роблять. Футбол не продається", — наводить слова Чеферіна Marca.
Нагадаємо, що сьогодні правова інстанція визнала незаконними дії ФІФА та УЄФА щодо заборони створення Суперліги у 2021 році.