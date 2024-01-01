Франція

Французький клуб планує серйозну трансферну кампанію на тлі провальної першої половини сезону.

Атакуючий півзахисник Вільярреала Арно Данжума, який виступає на правах оренди за Евертон, взимку може знову змінити клубну прописку та вирушити до французької Ліги 1. Про це повідомляє Footmercato.

За інформацією джерела, взимку Ліон планує провести серйозну трансферну кампанію з підписанням 5-6 нових футболістів на тлі провальної першої половини сезону, на яку буде виділено близько 50 мільйонів євро, і 26-річний нідерландець є одною з головних цілей.

"Ткачі" хочуть домовитися з Вільярреалом щодо оренди з правом викупу, якщо він не перевищуватиме 15 мільйонів євро. В іншому випадку — звичайна оренда на шість місяців.

Втім, головною проблемою в можливому підписанні Данжуми є необхідність домовлятися не тільки з Вільярреалом, а й із Евертоном, який у січні не планує здійснювати серйозних кадрових змін у своєму складі. Через це наразі угода виглядає непростою для Ліона.

У поточному сезоні Арно Данжума провів за Евертон 16 поєдинків (684 хвилини), в яких він забив два голи.