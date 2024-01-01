Франція

Португальський вінгер залишить Монако цієї зими.

Правий вінгер Монако Желсон Мартінш незабаром змінить клубну прописку та продовжить кар'єру в Греції. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 28-річний португалець повністю погодив угоду з Олімпіакосом, де вже сьогодні, першого січня, він пройде медичне обстеження.

Контракт Мартінша з грецьким грандом буде розраховано до літа 2026 року.

Сума трансферу не уточнюється, проте вказується, що Монако отримає 10% від наступного продажу гравця.

Нагадаємо, що Желсон Мартінш перейшов до монегасків влітку 2019 року з мадридського Атлетіко за 30 мільйонів євро, відзначившись з того моменту 16 голами та 14 асистами у 129 матчах.