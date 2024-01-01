Португальський вінгер залишить Монако цієї зими.
Желсон Мартінш, Getty Images
01 січня 2024, 13:59
Правий вінгер Монако Желсон Мартінш незабаром змінить клубну прописку та продовжить кар'єру в Греції. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 28-річний португалець повністю погодив угоду з Олімпіакосом, де вже сьогодні, першого січня, він пройде медичне обстеження.
Контракт Мартінша з грецьким грандом буде розраховано до літа 2026 року.
Сума трансферу не уточнюється, проте вказується, що Монако отримає 10% від наступного продажу гравця.
Нагадаємо, що Желсон Мартінш перейшов до монегасків влітку 2019 року з мадридського Атлетіко за 30 мільйонів євро, відзначившись з того моменту 16 голами та 14 асистами у 129 матчах.