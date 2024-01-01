Франція

Черговий бразилець у Парижі.

Бразильський захисник Лукас Беральдо прокоментував завершення свого переходу з Сан-Паулу до ПСЖ. Цитує його офіційний сайт парижан.

"Я справді радий приєднатися до такого амбітного клубу, як Парі Сен-Жермен. Це важливий крок у моїй кар'єрі, що допоможе мені рухатися вперед. Не можу дочекатися, коли познайомлюсь зі своїми новими партнерами по команді та зроблю свої перші кроки у цій футболці", — заявив 20-річний бразилець.

Цього сезону, Лукас Беральдо відіграв за Сан-Паулу 52 матчі та забив один гол.