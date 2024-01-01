Франція

Французький клуб вирішив інвестувати в молодь Південної Америки.

Французький ПСЖ підписав 20-річного центрального захисника Лукаса Бералдо із Сан-Паулу. Про це повідомляє пресслужба парижан.

Бразилець уклав контракт на п'ять сезонів. Беральдо виступатиме в ПСЖ під 35-м номером.

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Le Paris Saint-Germain se réjouit d’accueillir Lucas Beraldo.

Le défenseur brésilien de 20 ans, qui portera le numéro 35, a signé avec le Club pour cinq saisons.



❤️💙 #WelcomeBeraldo — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 1, 2024

"Я дуже радий приєднатися до такого амбітного клубу, як Парі Сен-Жермен. Це важливий крок у моїй кар'єрі, який допоможе мені розвиватися. Я не можу дочекатися, щоб познайомитися з моїми новими товаришами по команді та зіграти перші матчі", – сказав Лукас Беральдо.

Центральний захисник Сан-Паулу Лукас Беральдо влітку 2022 року тільки-но приєднався до лав основної команди, а вже встиг відіграти за неї 52 матчі (1 гол) за цей час. Із них 48 ігор (1 гол) припали виключно на останній сезон національної першості.

Раніше повідомлялось, що ПСЖ заплатив за Беральдо 20 млн євро.