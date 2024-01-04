Франція

Форвард учергове прокоментував трансферні чутки довкола себе.

Напередодні Парі Сен-Жермен здобув перемогу над Тулузою в матчі за Суперкубок Франції-2024.

ПСЖ — Тулуза 2:0 Відео голів та огляд матчу Суперкубка Франції

Нападник "червоно-синіх" Кіліан Мбаппе відзначився в цій грі одним забитим м’ячем, але після фінального свистка журналісти все одно допікали його виключно запитаннями про можливий трансфер до мадридського Реала.

"У мене є домовленість з президентом, ми обидва дотримуватимемось своїх обіцянок. Інтереси клубу й мої особисті в такому випадку будуть повністю дотримані.

Я не ухвалив жодного рішення щодо свого майбутнього. Жодного вибору ще не зроблено.

У 2022 році я не знав нічого з приводу рішення про власне майбутнє аж до травня. Якби я заздалегідь вирішив, як саме потрібно вчинити, я б не дозволив цьому процесу так затягнутись.

У клубі ніхто не говорить про моє майбутнє, бо всі знають пою позицію. Я зараз — гравець ПСЖ, а отже думаю тільки про цю команду", — заявив французький виконавець.

Наступний матч Парі Сен-Жермен проведе в гостях у Ревеля в рамках 1/32 фіналу Кубка Франції.