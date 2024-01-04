Гравець може взимку змінити свій нинішній клуб і перейти до іншої ліги.
Бруно Гімараес - Getty Images
04 січня 2024, 20:31
Бруно Гімараес може взимку перейти до ПСЖ - повідомляє ресурс ESPN Brazil.
Трансфер гравця називається пріоритетним у клубі.
Бруно перейшов до Ньюкасла влітку 2022 року за 42,10 мільйони євро. Наразі він є одним з лідерів команди та ним цікавляться багато клубів Європи, наприклад, Барселона і Челсі.
Цього сезону півзахисник провів 28 матчів в усіх можливих турнірах, забив один гол і віддав три асисти.