Франція

Гравець може взимку змінити свій нинішній клуб і перейти до іншої ліги.

Бруно Гімараес може взимку перейти до ПСЖ - повідомляє ресурс ESPN Brazil.

Трансфер гравця називається пріоритетним у клубі.

Бруно перейшов до Ньюкасла влітку 2022 року за 42,10 мільйони євро. Наразі він є одним з лідерів команди та ним цікавляться багато клубів Європи, наприклад, Барселона і Челсі.

Цього сезону півзахисник провів 28 матчів в усіх можливих турнірах, забив один гол і віддав три асисти.