Франція

Клуб може запросити для підсилення складу досвідченого гравця.

Ніцца цікавиться підписанням Флоріана Товена - повідомляє журналіст Себастьян Деніс.

Колектив Франческо Фаріолі може підсилити свій склад досвідченим півзахисником і поки що даний перехід лише обговорюється.

Раніше Флоріан виступав у складах Бастії, Лілля, Марселя, Ньюкасла та Тігрес, а також ним цікавиться інший представник французького чемпіонату.

Цього сезону в Удінезе він провів 18 матчів в усіх можливих турнірах, забив три голи та віддав три асисти.