Франція

Гравець не вражає своєю грою після переїзду до Іспанії.

Центральний нападник Сосьєдада Мохамед-Алі Шо може невдовзі стати гравцем Ніцци, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За даними Романо, йдеться про повноцінний трансфер 19-річного француза. Шо не зумів показати себе в Іспанії після переходу з Анже влітку 2022 року за 11 мільйонів євро.

У цьому сезоні він взяв участь у 16 матчах Сосьєдада у всіх турнірах. Результативними діями протягом отриманих 458 хвилин нападник не відзначився.

Потенційна вартість трансферу наразі не повідомляється. Портал transfermarkt оцінює Шо у 8 мільйонів євро.