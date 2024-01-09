Франція

Важливе уточнення — поки що лише ЗМ-2021.

ПСЖ підозрюється у підкупі організаторів Золотого м'яча-2021, повідомляє французька газета Le Monde.

За її інформацією, Мессі виграв Золотий м'яч у 2021 році лише тому, що його тодішній клуб ПСЖ купив вибори.

Зокрема, йдеться про те, що директор зі зв'язків із громадськістю Жан-Марсьяль Рібес перед виборами володаря Золотого м'яча-2021 подарував колишньому головному редактору France Football Паскалю Ферре різні подарунки.

Французька поліція зараз розпочала розслідування за підозрою у можливому хабарництві. Рібес у грудні 2023 року був поміщений під варту.

Нагадаємо, що у 2021 році Ліонель Мессі обійшов Роберта Левандовські.