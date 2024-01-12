Франція

Французький клуб хоче підсилити свою захисну ланку.

Лівий захисник Верони Джош Дойг невдовзі може стати гравцем марсельського Олімпіка.

"Провансальці" вже домовилися з 21-річним шотландцем. У разі трансферу, гравець підпише контракт, розрахований до кінця червня 2028 року.

У Марселі хочуть завершити перехід Дойга вже у п'ятницю, 12 січня. Йдеться про пропозицію у розмірі близько 5 мільйонів євро.

У цьому сезоні захисник вже взяв участь у 13 матчах Верони у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Фіорентина збирається орендувати іншого захисника веронського клубу.