Італія

"Фіалки" зможуть у підсумку оформити повноцінний трансфер гравця.

Фіорентина невдовзі може оголосити про оренду правого захисника Верони Давіде Фараоні.

Клуб із Флоренції отримає право викупу 32-річного італійця. У цьому сезоні капітан Верони вже взяв участь в 11 матчах у Серії А, відзначившись асистом.

Протягом останніх п'яти сезонів лише правий захисник Наполі Джованні Ді Лоренцо віддав більше асистів (22) серед усіх захисників, ніж Фараоні (20).