Франція

Керманич Марселя прокоментував можливий відхід гравця.

Бразильський фланговий захисник Ренан Лоді долучився до французького Марселя за 13 млн євро з мадридського Атлетіко влітку 2023 року, після чого став важливим гравцем стартового складу "провансальців".

Однак напередодні стало відомо, що перебування 25-річного виконавця в Лізі 1 може виявитись надзвичайно коротким — аравійський Аль-Хіляль активно цікавиться можливістю його трансферу й має намір завершити перемовини з користю для себе вже найближчим часом.

На цьому тлі напередодні Марсель повернувся до розіграшу чемпіонату домашнім матчем проти Страсбура в рамках вісімнадцятого туру (1:1), але вже без Лоді в стартовому складі, який у підсумку так і не з’явився на полі.

Цей момент, а також інтерес до футболіста своєї команди, спробував пояснити на післяматчевому інтерв’ю головний тренер "провансальців" Дженнаро Гаттузо.

"Так, дійсно, щодо тривають перемовини. Ми не хотіли нічим ризикувати, тому він не грав сьогодні.

Триває процес перемовин, і я не можу вам наразі сказати нічого більше", — заявив італійський фахівець.

Нагадаємо, що Лоді в цьому сезоні відіграв 23 матчі, зробивши один гольовий пас.