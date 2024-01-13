Франція

Майбутній суперник Шахтаря втратив важливі залікові бали.

Французька Ліга 1 напередодні повернулась до свого розіграшу на тлі різдвяно-новорічної павзи матчем вісімнадцятого туру поміж Марселем та Страсбуром на Велодромі.

Господарі у вибуховому стилі ввійшли до гри, забивши вже на третій хвилині, після чого намагались утримати здобуту перевагу від зазіхань опонентів.

Однак поступово "провансальці" втрачали все більше володіння м’ячем та контролю над ситуацією, і в підсумку на початку компенсованого часу суперники відігрались.

Український захисник Страсбура Едуард Соболь цей матч провів на лаві для запасних.

Марсель — Страсбур 1:1

Голи: Жиго, 3 — Себа, 90+1

Марсель: Лопес — Мейте, Жиго, Балерді — Клосс, Надір (Майока-Тіка, 90), Кондогбія (Онана, 73), Верету, Мурільйо — Вітінья, Обамеянг.

Страсбур: Селс — Гільбер, Перрен, Сілла, Сеная (Дукуре, 79) — Мванга, Діарра, Сіссоко — Анжело (Себа, 79), Гамейро (Дьйон, 64), Баква.

Попередження: Мейте, Надір, Жиго — Сеная, Дукуре.