Завершився матч чемпіонату Франції.
Фото: twitter.com/PSG_inside
15 січня 2024, 00:24
У рамках 18-го туру французької Ліги 1 ПСЖ вирушив на виїзд до Ланса.
Гості без проблем здолали гостей, відправивши до їхніх воріт два голи.
Ланс – ПСЖ 0:2
Голи: Барколя 30, Мбаппе 89.
На 7-й хвилині Франковські не реалізував пенальті (воротар).
Ланс: Самба – Граді, Данзо, Медіна – Франковські, Діуф (Фюльжені, 74), Ель-Енауї (Сішуба, 86), Мауасса (Чавес, 46) – Давід Кошта (Томассон, 74), Сотока – Ваї (Саїд, 74).
ПСЖ: Доннарумма – Заїр-Емері, Маркіньос, Данілу Перейра, Ернандес – Солер (Фабіан Руїс, 62), Угарте, Вітінья – Дембеле, Барколя – Мбаппе.
Попередження: Солер 52.
Вилучення: Граді 45+2.