У рамках 18-го туру французької Ліги 1 ПСЖ вирушив на виїзд до Ланса.

Гості без проблем здолали гостей, відправивши до їхніх воріт два голи.

Ланс – ПСЖ 0:2
Голи: Барколя 30, Мбаппе 89. 

На 7-й хвилині Франковські не реалізував пенальті (воротар). 

Ланс: Самба – Граді, Данзо, Медіна – Франковські, Діуф (Фюльжені, 74), Ель-Енауї (Сішуба, 86), Мауасса (Чавес, 46) – Давід Кошта (Томассон, 74), Сотока – Ваї (Саїд, 74).

ПСЖ: Доннарумма – Заїр-Емері, Маркіньос, Данілу Перейра, Ернандес – Солер (Фабіан Руїс, 62), Угарте, Вітінья – Дембеле, Барколя – Мбаппе.

Попередження: Солер 52.

Вилучення: Граді 45+2. 