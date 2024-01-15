Франція

Тренер прокоментував своє відношення до даних розмов.

Луїс Енріке висловив свою думку щодо чуток навколо переходу Кіліана Мбаппе.

"Знаєте, скільки років я пробув у еліті світового та європейського футболу? В якості гравця я п'ять років грав у Реалі та вісім – у Барселоні. Далі тренером шість років у Барселоні, Ромі, у Сельті. Я грав за Спортінг із Хіхона.

Я народився у роздягальні, навколо регулярно звучать коментарі то від однієї, то від іншої людини, ходять чутки і брехня. Я звик до цього настільки, що тепер мені байдуже".

Кіліан Мбаппе може взимку стати гравцем Реалу, мадридський клуб хоче оформити трансфер декілька років.