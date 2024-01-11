Іспанія

Француз хоче величезну суму.

Кіліан Мбаппе хоче стати найоплачуванішим гравцем Реала, повідомляє Telegraph.

За інформацією джерела, форвард розраховує отримувати 75 млн. євро на рік після вирахування податків.

Також француз чекатиме значних виплат за підписання контракту – у тому числі тому, що йому доведеться відмовитися від десятків мільйонів євро у разі виходу з ПСЖ як вільний агент.

У поточному сезоні Мбаппе провів 16 матчів за ПСЖ: на його рахунку 18 голів та 2 асисти.