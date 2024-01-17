Франція

Лідер Ньюкасла змінить клубну прописку.

Каталонська Барселона тривалий час вела перемовини з бразильським опорним півзахисником Бруно Гімараесом та англійським Ньюкаслом щодо трансферу, однак у підсумку спрацювало просте правило — якщо в клубу немає достатньо коштів, тож і не варто намагатись перебороти колективи, у яких вони в наявності.

"Блаугранас" запропонували "сорокам" складну угоду з передаванням прав на кількох своїх виконавців, а французький Парі Сен-Жермен натомість запропонував одразу гроші.

Ньюкаслу, який ризикує потрапити під фінансові покарання, як Евертон та Ноттінгем Форест, у такому випадку обирати взагалі не доводиться.

Що ж до "червоно-синіх", то їхній головний тренер Луїс Енріке наживо подивився на гру Гімараеса, коли команди грали в одній групі Ліги чемпіонів УЄФА, тож у іспанця немає сумнівів у цьому трансфері.

Найближчим часом очікується останній крок від Барселони, за підсумком якого стане очевидним, чи зможе ПСЖ претендувати на футболіста вже цієї зими.

Гімараес тим часом відіграв 30 матчів, забивши один гол та віддавши чотири гольові передачі.