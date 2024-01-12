Іспанія

Грошей каталонцям не вистачає.

Каталонська Барселона мріє підписати півзахисника Ньюкасла та збірної Бразилії Бруно Гімараеса. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, Барса стежить за ситуацією в Ньюкаслі, який через серйозні збитки, можливо, буде змушений продавати футболістів.

Зазначається, що сам бразилець, на якого також претендує ПСЖ, готовий зробити наступний крок у кар'єрі.

Повідомляється, що Барселона вже почала працювати над трансфером, але вважає, що домовитись буде дуже складно. Трансфер 26-річного півзахисника оцінюється у 80 млн. євро, що занадто багато для каталонського клубу. "Синьо-гранатові" спробують включити своїх футболістів, щоб знизити обсяг виплат.

Цього сезону, Бруно Гімараес відіграв за Ньюкасл 29 матчів, забив один гол та віддав три результативні передачі.