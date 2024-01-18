Франція

Аутсайдер Ліги 1 намагається виправити складне становище.

Французький Ліон спробує підписати вінгера Вільярреала Арно Данжума, який наразі виступає за Евертон на правах оренди. Про це повідомляє Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, керівники французького клубу насамперед розглядають варіант із шестимісячною орендою півзахисника.

Зазначається, що Евертон на даний момент не бажає достроково розривати орендну угоду з Вільярреалом. Переговори тривають.

Цього сезону, Арно Данжума зіграв за "ірисок" 18 матчів та забив два голи.