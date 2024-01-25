Футболіст приєднається до парижан влітку.
Габріель Москардо, ФК ПСЖ
25 січня 2024, 16:25
ПСЖ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із півзахисником Корінтіанса Габріелем Москардо.
Угода з 18-річним бразильцем розрахована до літа 2028 року. Сума трансферу склала 20 мільйонів євро плюс 2 млн євро у якості бонусів.
При цьому наголошується, що найближчі півроку футболіст продовжуватиме виступати за бразильський клуб, а влітку приєднатися до парижан.
Москардо є вихованцем Корінтіанса, за який дебютував у минулому сезоні. На його рахунку 25 матчів, один гол та один асист.