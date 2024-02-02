Франція

Зранку нам казали, що трансфер зірвався.

Півзахисник лондонського Вест Гема Саїд Бенрахма перейшов до Ліону на правах оренди. Про це повідомляє офіційний сайт "ткачів".

Французький клуб оголосив, що орендував алжирця за 6 млн. євро з опцією викупу за 14.4 млн. євро по закінченню цього сезона. Також "молоти" отримають 10% від суми можливого перепродажу 28-річного гравця.

Цікаво, що ще зранку, Ліон звинувачував у зриві трансферу Бенрахма Вест Гем, заявивши, що англійський клуб перестав виходити на зв'язок у процесі оформлення переходу. "Ткачі" заявили про неповагу з боку Вест Гема та пригрозили притягнути клуб АПЛ до відповідальності.

Цього сезону, Саїд Бенрахма відіграв за Вест Гем 22 матчі, відзначившись однією гольовою передачею.