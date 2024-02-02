Зранку нам казали, що трансфер зірвався.
Lyon
02 лютого 2024, 21:15
Півзахисник лондонського Вест Гема Саїд Бенрахма перейшов до Ліону на правах оренди. Про це повідомляє офіційний сайт "ткачів".
Французький клуб оголосив, що орендував алжирця за 6 млн. євро з опцією викупу за 14.4 млн. євро по закінченню цього сезона. Також "молоти" отримають 10% від суми можливого перепродажу 28-річного гравця.
Цікаво, що ще зранку, Ліон звинувачував у зриві трансферу Бенрахма Вест Гем, заявивши, що англійський клуб перестав виходити на зв'язок у процесі оформлення переходу. "Ткачі" заявили про неповагу з боку Вест Гема та пригрозили притягнути клуб АПЛ до відповідальності.
Цього сезону, Саїд Бенрахма відіграв за Вест Гем 22 матчі, відзначившись однією гольовою передачею.