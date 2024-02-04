Франція

На парижан очікують важливі матчі у ЛЧ.

Керівництво ПСЖ розуміючи відхід Кілана Мбаппе до мадридського Реалу, виявило бажання, щоб він не оголошував про своє рішення поки парижани виступають у Лізі чемпіонів. Про це повідомляє sport.es.

За інформацією джерела, керівництво діючого чемпіона Франції не хоче, щоб ця новина негативно вплинула на виступ команди в Лізі чемпіонів, турнірі, який є пріоритетним для них.

В рамках 1/8 фіналу ЛЧ, ПСЖ гратиме проти Реалу Сосьєдад. Перша зустріч відбудеться 14-го лютого у Парижі.

Нещодавно з'явилася інформація, коли саме Мбаппе оголосить про перехід до мадридського Реалу.