На парижан очікують важливі матчі у ЛЧ.
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04 лютого 2024, 13:50
Керівництво ПСЖ розуміючи відхід Кілана Мбаппе до мадридського Реалу, виявило бажання, щоб він не оголошував про своє рішення поки парижани виступають у Лізі чемпіонів. Про це повідомляє sport.es.
За інформацією джерела, керівництво діючого чемпіона Франції не хоче, щоб ця новина негативно вплинула на виступ команди в Лізі чемпіонів, турнірі, який є пріоритетним для них.
В рамках 1/8 фіналу ЛЧ, ПСЖ гратиме проти Реалу Сосьєдад. Перша зустріч відбудеться 14-го лютого у Парижі.
Нещодавно з'явилася інформація, коли саме Мбаппе оголосить про перехід до мадридського Реалу.