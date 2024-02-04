Іспанія

Серіал підходить до свого логічного завершення?

Нападник французького ПСЖ Кіліан Мбаппе, за повідомленням авторитетного джерела, переходить у мадридський Реал в якості вільного агента. Відомий французький журналіст Лаурен Жульєн повідомив, коли буде офіційне оголошення трансферу.

За інформацією джерела, наступного тижня Мбаппе виступить із офіційною заявою, в якій повідомить про підписання контракту з мадридським Реалом.

Зазначається, що 25-річний нападник хотів би зіграти за збірну Франції на Олімпіаді в Парижі і перед підписанням контракту намагається узгодити цей момент зі своїм майбутнім клубом.

Цього сезону, Кіліан Мбаппе зіграв за ПСЖ 28 матчів, забив 29 м'ячів та віддав 7 гольових передач.