ПСЖ розглядає Віктора Осімгена як заміну Кіліану Мбаппе, повідомляє журналіст Адрієн Греньє
За його інформацією, Осімген стане однією з головних цілей ПСЖ. 
Інтерес до форварда Наполі також проявляє Челсі. Підписання Осімгена обійдеться в 130 млн євро — суму його відступних.
Раніше повідомлялося, що Кіліан Мбаппе вирішив залишити ПСЖ, тому клуб перебуває в пошуках заміни. 
У поточному сезоні Осімген провів 13 матчів у Серії А: на його рахунку 7 голів і 2 асисти. 