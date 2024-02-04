Франція

Французький клуб проявляє інтерес до нігерійця.

ПСЖ розглядає Віктора Осімгена як заміну Кіліану Мбаппе, повідомляє журналіст Адрієн Греньє.

За його інформацією, Осімген стане однією з головних цілей ПСЖ.

Інтерес до форварда Наполі також проявляє Челсі. Підписання Осімгена обійдеться в 130 млн євро — суму його відступних.

Раніше повідомлялося, що Кіліан Мбаппе вирішив залишити ПСЖ , тому клуб перебуває в пошуках заміни.

У поточному сезоні Осімген провів 13 матчів у Серії А: на його рахунку 7 голів і 2 асисти.