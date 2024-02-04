Французький клуб проявляє інтерес до нігерійця.
ВІКТОР ОСІМГЕН - GETTY IMAGES
04 лютого 2024, 23:29
ПСЖ розглядає Віктора Осімгена як заміну Кіліану Мбаппе, повідомляє журналіст Адрієн Греньє.
За його інформацією, Осімген стане однією з головних цілей ПСЖ.
Інтерес до форварда Наполі також проявляє Челсі. Підписання Осімгена обійдеться в 130 млн євро — суму його відступних.
Раніше повідомлялося, що Кіліан Мбаппе вирішив залишити ПСЖ
, тому клуб перебуває в пошуках заміни.
У поточному сезоні Осімген провів 13 матчів у Серії А: на його рахунку 7 голів і 2 асисти.