Іспанія

Француз почав обговорювати контракт із мадридською командою.

Кіліан Мбаппе почав обговорювати з Реалом умови трансферу, повідомляє Le Parisien.

За інформацією джерела, форвард вирішив залишити ПСЖ і приєднатися до Реалу. Трансфер характеризується як неминучий.

Сторони вже розпочали переговори про контракт, який стане найбільшим в іспанській команді.

Мбаппе поки не вирішив, коли зробити оголошення про відхід з ПСЖ. Він розраховує виграти зі своєю нинішньою командою усі доступні трофеї цього сезону.

У поточному сезоні Кіліан провів 19 матчів у Лізі 1: на його рахунку 20 голів та 4 асисти.