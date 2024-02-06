Луїс Енріке розповів щодо сучасних гравців та їхніх виступів - повідомляє RMC

"Ось уже кілька років гравці особливим чином звертаються до тренерів з фізпідготовки, фізіотерапевтів, остеопатів та дієтологів. Мені здається, що це добре, якщо вони мають таку хорошу координацію з клубом. 

Гравці стають все професійнішими. Переважна більшість гравців має особистого кухаря вдома. Вже понад 10 років вважаю, що більшість сучасних гравців набагато професійніші, ніж у мій час". 

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Тренер працює у ПСЖ із 2023 року. 