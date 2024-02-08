Франція

Віримо?

Нападник ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе продовжить контракт із паризьким клубом та ніколи не перейде до мадридського Реалу. Таку інформацію надає журналіст El Chiringuito TV Франсуа Галлардо.

Зазначається, що Мбаппе готовий вести переговори із зацікавленими у ньому клубами після дотримання низки умов. По-перше, футболіст хоче отримувати зарплату у розмірі 50 млн. євро на рік, а по-друге, йому хотілося б отримати підписний бонус у розмірі 120 млн. євро.

Цього сезону, Кіліан Мбаппе відіграв за ПСЖ 29 матчів, забив 30 м'ячів та віддав 7 гольових передач.