Франція

Колишній футболіст вважає ставлення бельгійця до гри безвідповідальним.

Нещодавно колишній бельгійський нападник Еден Азар дав розлоге інтерв’ю, у якому розповів про своє ставлення до гри в футбол, тренувального процесу та повсякденного життя.

Оскільки та розмова з журналістами виявилась занадто відвертою, декому з іменитих у минулому виконавців не сподобалось ставлення Едена до справи.

Чемпіон світу-1998 та Європи-2000 в складі збірної Франції, колишній нападник Крістоф Дюгаррі, розкритикував думки Азара в своєму останньому інтерв’ю.

"Дуже легко сказати про це зараз, коли твоя кар’єра позаду, але це потрібно було сказати раніше. Коли ти підписуєш багатомільйонний контракт, ти повинен сказати президенту, що збираєшся кудись піти того ж вечора.

Чи говорив він своєму менеджеру і товаришам по команді, що напивається і що йому не подобається бігати на тренуваннях? Футбол — це професійний і командний вид спорту. У вас є певні зобов'язання.

Ви не можете поважати та наслідувати всім настановам, але просувати цю нісенітницю, яку сказав Азар, — це соромно. Еден був чудовим гравцем, але це плювок у вболівальників, які заплатили за те, щоб побачити його гру, хоча напередодні він був п’яний.

Його інтерв'ю висміює світ футболу. Якщо ти хочеш діяти як мужній хлопець, ти повинен був сказати про це раніше. Чому він не сказав це Зідану до того, як його підписав Реал за 100 мільйонів євро?", — заявив колишній французький футболіст.

Нагадаємо, що Азар також зізнався, що йому не подобався малюнок, за яким грав мадридський Реал у його часи.