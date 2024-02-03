Іспанія

Тому бельгійця ми бачили востаннє ще у футболці Челсі.

Колишній вінгер лондонського Челсі та мадридського Еден Азар поділився думками про свою футбольну кар'єру та назвав найкращого футболіста в історії. Цитує бельгійця французьке видання L’Équipe.

"Мені не потрібен спортивний менталітет, як у Кріштіану. То був би вже не я. Якби я робив все як Роналду, я вигорів би. Година у холодній ванні після матчу – це не для мене. Дайте мені спокій, я хочу провести час з друзями, поїхати додому, зіграти в карти, випити пива.

Я дві години грав у саду зі своїми дітьми. Це й було моїм післяматчевим відновленням.