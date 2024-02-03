Тому бельгійця ми бачили востаннє ще у футболці Челсі.
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03 лютого 2024, 13:50
Колишній вінгер лондонського Челсі та мадридського Еден Азар поділився думками про свою футбольну кар'єру та назвав найкращого футболіста в історії. Цитує бельгійця французьке видання L’Équipe.
"Мені не потрібен спортивний менталітет, як у Кріштіану. То був би вже не я. Якби я робив все як Роналду, я вигорів би. Година у холодній ванні після матчу – це не для мене. Дайте мені спокій, я хочу провести час з друзями, поїхати додому, зіграти в карти, випити пива.
Я дві години грав у саду зі своїми дітьми. Це й було моїм післяматчевим відновленням.
Індивідуально, краще за мене, лише Мессі. Я насолоджувався його грою в Барселоні, потім трохи менше, але він найвеличніший футболіст в історії. Його неможливо обіграти, у нього не відібрати м'яча.
У Кріштіану більше досягнень, ніж у мене, але з погляду саме футболу, чесно, він не кращий.
Ще були гравці, які не сильніші за мене, просто в Реалі зібрані найкращі. У тому числі і за досягненнями у кар'єрі. Бензема, Модрич, Кросс, Де Брюйне. Вони вищі за мене. Вони дихають футболом", — розповів 33-річний бельгієць.