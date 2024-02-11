Франція

Іспанський фахівець впевнений у своїй команді.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився з приводу майбутнього матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Реал Сосьєдад. Цитує іспанця Mundo Deportivo.

"Я бачу велику напруженість щодо Ліги чемпіонів. Однак мова повинна йти не про напругу, а про те, щоб грати матчі конкурентоспроможно та отримувати задоволення від цього змагання.

Ось уже два тижні ми говоримо лише про Лігу чемпіонів по телевізору. Спокійно, спокійно. Команда буде в ідеальному стані, вони готові до цього матчу.

В матчі з Ліллем, ми не хотіли ризикувати Мбаппе. Він міг би зіграти, якби цей матч був би фіналом. Я думаю, що з його і з мого боку було розумно проявити обережність. У середу він, безперечно, буде на 100% готовий", — сказав іспанський фахівець.

Матч між ПСЖ та Реал Сосьєдад відбудеться на Парк де Пренс 14-го лютого, о 22:00 за київським часом.