Паризький клуб продовжує стежити за футболістом.
Лені Йоро, Getty Images
14 лютого 2024, 15:50
Захисник Лілля Лені Йоро у зимове трансферне вікно міг перейти до складу ПСЖ, проте "доги" відмовилися продавати свого футболіста. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, незважаючи на відмову з боку Лілля, парижани продовжують підтримувати зв'язки з гравцем, щоб спробувати його придбати наступного літа.
Також зазначається, що конкуренцію ПСЖ може нав'язати мадридський Реал, скаути якого вже переглядали футболіста.
Нинішнього сезону Йоро провів 28 матчів, у яких забив три м'ячі.