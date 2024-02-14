Франція

Паризький клуб продовжує стежити за футболістом.

Захисник Лілля Лені Йоро у зимове трансферне вікно міг перейти до складу ПСЖ, проте "доги" відмовилися продавати свого футболіста. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, незважаючи на відмову з боку Лілля, парижани продовжують підтримувати зв'язки з гравцем, щоб спробувати його придбати наступного літа.

Також зазначається, що конкуренцію ПСЖ може нав'язати мадридський Реал, скаути якого вже переглядали футболіста.

Нинішнього сезону Йоро провів 28 матчів, у яких забив три м'ячі.