Франція

Невідомо, чи готовий до такого переходу сам гравець.

Центральний півзахисник Барселони Гаві вкотре опинився у сфері інтересів ПСЖ, передає видання The Athletic.

Повідомляється, що паризький клуб включив 19-річного іспанця до списку своїх цілей на літнє трансферне вікно 2024 після оголошення нападником Кіліаном Мбаппе наміру залишити клуб. Грою півзахисника захоплюються головний тренер ПСЖ Луїс Енріке, під керівництвом якого Гаві дебютував у збірній Іспанії у жовтні 2021 року, а також президент паризького клубу Нассер Аль-Хелаїфі.

Для Барселони Гаві є одним із гравців, яких вони не хочуть відпускати за жодних умов і незрозуміло, чи готовий сам гравець піти. Проте, фінансова ситуація каталонців все ускладнює, тож невідомо, чи не зміняться певним чином їхні плани на півзахисника.

Нагадаємо, зараз 19-річний іспанець продовжує відновлюватися після отриманого у листопаді розриву передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна. Очікується, що він пропустить не тільки залишок сезону-2023/24, але і Євро-2024 у Німеччині.

Контракт гравця з "блаугранас" розраховано до кінця червня 2026 року. Раніше повідомлялося, що угода включає клаусулу у розмірі мільярда євро.

У поточному сезоні Гаві встиг взяти участь у 15 матчах Барселони у всіх турнірах, відзначившись 2 голами та асистом.