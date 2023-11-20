Гравцеві буде потрібна операція, але вже очікується, що він пропустить близько 7-9 місяців.
Гаві, Getty Images
20 листопада 2023, 14:51
Півзахисник Барселони та збірної Іспанії Гаві більше не зіграє цього сезону через жахливу травму. Про це повідомляє прес-служба "блаугранас".
19-річний іспанець отримав травму у матчі збірної Іспанії проти Грузії (3:1) у відборі Євро-2024.
Після медичних тестів з'ясувалося, що у футболіста повний розрив передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна та пов'язана з цим травма латерального меніска.
Найближчими днями гравця чекає операція, після чого клуб зможе точніше сказати про терміни його повернення.
За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Гаві буде змушений пропустити близько 7-9 місяців.
Таким чином, Гаві пропустить не лише нинішній сезон, а й майбутній чемпіонат Європи у Німеччині у 2024 році.
У нинішньому сезоні Гаві провів 15 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.
Раніше повідомлялося, що Барселона може отримати від ФІФА компенсацію за травму Гаві.