Іспанія

Гравцеві буде потрібна операція, але вже очікується, що він пропустить близько 7-9 місяців.

Півзахисник Барселони та збірної Іспанії Гаві більше не зіграє цього сезону через жахливу травму. Про це повідомляє прес-служба "блаугранас".

19-річний іспанець отримав травму у матчі збірної Іспанії проти Грузії (3:1) у відборі Євро-2024.

Після медичних тестів з'ясувалося, що у футболіста повний розрив передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна та пов'язана з цим травма латерального меніска.

Найближчими днями гравця чекає операція, після чого клуб зможе точніше сказати про терміни його повернення.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Гаві буде змушений пропустити близько 7-9 місяців.

Таким чином, Гаві пропустить не лише нинішній сезон, а й майбутній чемпіонат Європи у Німеччині у 2024 році.

У нинішньому сезоні Гаві провів 15 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що Барселона може отримати від ФІФА компенсацію за травму Гаві.