Франція

Італійський голкіпер прокоментував індивідуальне досягнення.

Парі Сен-Жермен напередодні в рамках двадцять другого туру французької Ліги 1 на виїзді переграв Нант.

Нант — ПСЖ 0:2 Відео голів та огляд матчу Ліги 1

Воротар "червоно-синіх" Джанлуїджі Доннарумма, для якого цей матч був сотим у светрі столичного колективу, після завершення гри прокоментував враження від індивідуального досягнення.

"Це був мій 100 матч у ПСЖ? Супер! Я дуже радий носити цю форму та грати за цей клуб. Це просто неймовірне досягнення", — заявив італійський виконавець.

99 пропущених м’ячів та 36 матчів "на нуль" — такий здобуток 24-річного виконавця за цей час.

Нагадаємо, що Доннарумма виступає за ПСЖ з літа 2021 року, коли перейшов із італійського Мілана на правах вільного агента.

У наступному турі ПСЖ прийматиме Ренн.