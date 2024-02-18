Італійський голкіпер прокоментував індивідуальне досягнення.
Джанлуїджі Доннарумма, Getty Images
18 лютого 2024, 09:30
Парі Сен-Жермен напередодні в рамках двадцять другого туру французької Ліги 1 на виїзді переграв Нант.
Нант — ПСЖ 0:2 Відео голів та огляд матчу Ліги 1
Воротар "червоно-синіх" Джанлуїджі Доннарумма, для якого цей матч був сотим у светрі столичного колективу, після завершення гри прокоментував враження від індивідуального досягнення.
"Це був мій 100 матч у ПСЖ? Супер! Я дуже радий носити цю форму та грати за цей клуб. Це просто неймовірне досягнення", — заявив італійський виконавець.
99 пропущених м’ячів та 36 матчів "на нуль" — такий здобуток 24-річного виконавця за цей час.
Нагадаємо, що Доннарумма виступає за ПСЖ з літа 2021 року, коли перейшов із італійського Мілана на правах вільного агента.
У наступному турі ПСЖ прийматиме Ренн.