Франція

Суперника донеччан може очікувати закономірна тренерська ротація.

Донецький Шахтар та французький Марсель зіграли внічию в першому матчі попереднього раунду Ліги Європи УЄФА (2:2).

І допоки український колектив відпочиває поміж двома дуелями, його суперники провели черговий матч французької Ліги 1, у якому програли Бресту на полі суперників (0:1).

Таким чином Марсель не зумів виграти вже в шостому поспіль матчі чемпіонату, тоді як, окрім перемоги в Кубку Франції над Тьйонвілем (1:0), на його рахунку за цей час назбиралось вісім невдалих спроб здобути успіх.

Усе це тисне на головного тренера Дженнаро Гаттузо, який, за повідомленням місцевих ЗМІ, перебував у максимально пригніченому стані після завершення матчу в Бресті.

А вже на наступний день після гри, коли команда повернулась на базу, найближче оточення італійського фахівця повідомило, що рішення по Гаттузо вже ухвалено керівництвом клубу.

Головного тренера мають звільнити ще до матчу-відповіді проти Шахтаря, що відбудеться в четвер, 22 лютого, о 22:00.