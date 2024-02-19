Франція

Французький клуб перебуває в шоковому стані.

Головного тренера французького Марселя, який є суперником донецького Шахтаря за попереднім раундом плей-оф Ліги Європи УЄФА, Дженнаро Гаттузо, було усунуто від виконання обов’язків за підсумком ранкового зібрання власників клубу.

Із такою новиною вийшли на передовицях кілька місцевих провідних видань, що згодом було підтверджено численними інсайдами.

І оскільки "провансальці" ще планують продовжувати виступи на міжнародній арені, вони терміново шукають собі нового головного тренера.

Місцеві джерела повідомляють, що Марсель планує зробити наступником Гаттузо Крістофа Галтьє, який наразі працює в катарському клубі Ад-Духаїль.

Однак чинний контракт французького фахівця може завадити це зробити посеред європейського сезону, тому вирішальні перемовини можуть перенестись уже на літній період.

У той самий час резервним варіантом для Марселя є призначення Жана-Луї Гассе, який працював із збірною Кот-д’Івуару під час Кубка африканських націй-2023, але був звільнений за підсумком невпевненого групового етапу.

Повідомляється, що поки що з командою буде працювати Жак Абардонадо, якому Гаттузо передав управління командою за підсумком сьогоднішнього ранкового тренування.