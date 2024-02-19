Франція

Судячи за все, Ріно вже збирає валізи.

Французький фахівець Жан-Луї Гассе очолить Олімпік Марсель після відставки італійця Дженнаро Гаттузо. Про це повідомляє Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, контракт із 70-річним французом буде підписано до кінця цього сезону.

Останнім місцем роботи Гассе була збірна Кот-д'Івуару з якої його було звільнено після провалу на Кубку африканських націй. Під його керівництвом івуарійці зайняли третє місце в групі А, набравши три очки у трьох матчах.

Раінше повідомлялось, що Марсель розпочав перемовини з Крістофом Галтьє.