Франція

Жан-Луї Гассе розповів про першу зустріч зі своїми новими підопічними.

Напередодні марсельський Олімпік, який є суперником донецького Шахтаря на стадії 1/16 фіналу Ліги Європи, офіційно звільнив Дженнаро Гаттузо з посади головного тренера та призначив на його місце Жана-Луї Гассе перед матчем-відповіддю з "гірниками".

Новий керманич Марселя висловив думку щодо головної проблеми, яку він побачив у його новій команді.

"Ми з президентом провели зустріч із гравцями, під час якої я розповів їм, чому я тут. Сказав, що досягав успіху і з гіршими командами. Менталітет – це 80% результату. Я сказав кожному, що вони повинні робити трохи більше, і порадив їм у першу чергу подивитися в дзеркало.

Коли ви пропускаєте голи, подібні до тих, що пропустив Марсель, ми говоримо виключно про індивідуальні помилки. Проблема не в системі. Це проблема менталітету, коли ти пропускаєш голи після 90-ї хвилини", — цитує слова Гассе GFFN.

Нагадаємо, матч Марсель — Шахтар відбудеться у четвер, 22 лютого, о 22:00 за київським часом. Перша зустріч команд завершилася в результативну нічию з рахунком 2:2.