Керівництво Марселя швидко знайшло заміну звільненому Дженнаро Гаттузо.
Жан-Луї Гассе (справа), фото - Марсель
20 лютого 2024, 14:32
Сьогодні стало відомо про звільнення Дженнаро Гаттузо з посади головного тренера Марселя. Керівництво "провансальців" швидко знайшло йому заміну.
Як і передбачалося раніше, команду очолив французький фахівець Жан-Луї Гассе. Подробиці контракту не розголошуються. За даними Фабріціо Романо, контракт розрахований до кінця сезону.
Останнім місцем роботи Гассе була збірна Кот-д'Івуару з якої його було звільнено після провалу на Кубку африканських націй.
Також він працював у Бордо, Сент-Етьєні, Монпельє та ПСЖ. Фахівець 4 рази вигравав чемпіонат Франції (2009, 2014, 2015, 2016), 2 рази — Кубок Франції (2015, 2016) і 4 рази брав Кубок Ліги (2009, 2014, 2015, 2016).