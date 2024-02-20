Франція

Керівництво Марселя швидко знайшло заміну звільненому Дженнаро Гаттузо.

Сьогодні стало відомо про звільнення Дженнаро Гаттузо з посади головного тренера Марселя. Керівництво "провансальців" швидко знайшло йому заміну.

Як і передбачалося раніше, команду очолив французький фахівець Жан-Луї Гассе. Подробиці контракту не розголошуються. За даними Фабріціо Романо, контракт розрахований до кінця сезону.

Останнім місцем роботи Гассе була збірна Кот-д'Івуару з якої його було звільнено після провалу на Кубку африканських націй.

Також він працював у Бордо, Сент-Етьєні, Монпельє та ПСЖ. Фахівець 4 рази вигравав чемпіонат Франції (2009, 2014, 2015, 2016), 2 рази — Кубок Франції (2015, 2016) і 4 рази брав Кубок Ліги (2009, 2014, 2015, 2016).